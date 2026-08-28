У ЄС розкритикували погоджені відставки сербських суддів у Косові

У Європейській службі зовнішніх справ розкритикували погодження відставок сербських суддів у Косові, вказуючи на те, що це суперечить законодавству.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву опублікували від імені речника.

У заяві нагадують, що частково визнане Косово є багатоетнічним і судова система має відображати ці реалії, та що Євросоюз послідовно закликав Косово уможливити реінтеграцію представників судової системи від косовських сербів.

"ЄС привітав відкликання 15 липня 2026 року відставок, поданих сербськими суддями, прокурорами і допоміжним персоналом. ЄС висловлює глибокий жаль щодо вчорашнього рішення Судової ради Косова прийняти відставки сербських суддів, які вже були відкликані – слідом за подібними рішеннями Ради прокурорів Косова та чинного президента у липні щодо відставок прокурорів-косовських сербів", – йдеться у повідомленні.

"Ці рішення виглядають такими, що суперечать законодавству Косова, стандартам належного процесу та загалом верховенству права… Вони також суперечать принципу багатоетнічності судової системи, б’ючи по довірі громади косовських сербів", – додає речник.

Нагадаємо, місяць тому у Косові затвердили результати парламентських виборів, які стали вже третіми за останні менш як півтора року.

За остаточними результатами, партія прем’єра Альбіна Курті "Самовизначення" отримала 47,13% голосів і буде мати 53 місця у парламенті.

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