В ЕС раскритиковали принятые отставки сербских судей в Косово

В Европейской службе внешних дел раскритиковали согласование отставок сербских судей в Косово, указав, что это противоречит законодательству.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление опубликовали от имени пресс-секретаря.

В заявлении напоминают, что частично признанное Косово является многоэтническим, и судебная система должна отражать эти реалии, а также что Евросоюз последовательно призывал Косово обеспечить реинтеграцию представителей судебной системы из числа косовских сербов.

"ЕС приветствовал отзыв 15 июля 2026 года заявлений об отставке, поданных сербскими судьями, прокурорами и вспомогательным персоналом. ЕС выражает глубокое сожаление в связи с вчерашним решением Судебного совета Косово принять отставки сербских судей, которые уже были отозваны – вслед за аналогичными решениями Совета прокуроров Косово и действующего президента в июле относительно отставок прокуроров-косовских сербов", – говорится в сообщении.

"Эти решения выглядят такими, что противоречат законодательству Косово, стандартам надлежащего судебного разбирательства и в целом верховенству права… Они также противоречат принципу многоэтничности судебной системы, подрывая доверие общины косовских сербов", – добавляет пресс-секретарь.

Напомним, месяц назад в Косово утвердили результаты парламентских выборов, которые стали уже третьими за последние менее чем полтора года.

По окончательным результатам, партия премьера Альбина Курти "Самоопределение" получила 47,13% голосов и займет 53 места в парламенте.

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