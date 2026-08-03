Латвія вдвічі частіше прийматиме на лікування поранених українських військових

Пацієнти з України, які постраждали під час війни, надалі прибуватимуть до Латвії двічі на місяць.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

На додаток до існуючого рейсу з прийому пацієнтів буде організовано ще один окремий рейс для пацієнтів, яких після оцінки стану здоров’я в Ризькій східній клінічній університетській лікарні (RAKUS) направлятимуть до спеціалізованих реабілітаційних закладів.

Як повідомила представниця Східної лікарні Ілга Намнієце, прийняття пацієнтів вирішено розширити на основі досвіду, накопиченого латвійськими лікувальними та реабілітаційними закладами у лікуванні та реабілітації постраждалих у війні в Україні.

У лікарні повідомляють, що наприкінці липня в RAKUS 41-й раз прийняли ще 32 тяжкопоранених українських військових. Загалом від початку війни у Східній лікарні надано допомогу 985 пацієнтам, доставленим з України.

У Клініці невідкладної медицини та прийому пацієнтів лікарні всім пацієнтам, як зазвичай, було проведено всебічну оцінку стану здоров’я.

Після проведення обстежень пацієнтів, залежно від специфіки наслідків травм, їх перевезуть до інших лікувальних та реабілітаційних закладів Латвії. Дев’ятьох пацієнтів планується перевести до Національного реабілітаційного центру "Вайварі", чотирьох – до реабілітаційного центру "Лігатне", а 19 – до реабілітаційного центру "Яункемері".

До лікування пацієнтів з України в RAKUS залучені медики різних спеціальностей, зокрема травматологи, хірурги, мікрохірурги, інфекціоністи, лікарі фізикальної та реабілітаційної медицини, фізіотерапевти, ерготерапевти, радіологи та фахівці лабораторії.

Пацієнтів доставляють до RAKUS за приватною ініціативою засновників благодійного проєкту M-Help.com Арвіса Рекетса та Мартіньша Медінієкса.

Навесні стало відомо, що Європейська комісія забезпечила безпечну евакуацію понад 5 000 пацієнтів з України до лікарень у 22 країнах Європи для надання спеціалізованої медичної допомоги в рамках Механізму цивільного захисту ЄС.

Нагадаємо, норвезький уряд на прохання ЄС вирішив продовжити дію пропозиції щодо транспортування пацієнтів з України для лікування в лікарнях Норвегії та по всій Європі до кінця 2027 року.