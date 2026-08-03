Латвия будет в два раза чаще принимать на лечение раненых украинских военных

Пациенты из Украины, пострадавшие во время войны, в дальнейшем будут прибывать в Латвию два раза в месяц.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

В дополнение к существующему рейсу по приему пациентов будет организован еще один отдельный рейс для пациентов, которых после оценки состояния здоровья в Рижской восточной клинической университетской больнице (RAKUS) будут направлять в специализированные реабилитационные учреждения.

Как сообщила представительница Восточной больницы Илга Намниеце, было решено расширить прием пациентов на основе опыта, накопленного латвийскими лечебными и реабилитационными учреждениями в лечении и реабилитации пострадавших в войне в Украине.

В больнице сообщают, что в конце июля в RAKUS в 41-й раз приняли ещё 32 тяжелораненых украинских военных. Всего с начала войны в Восточной больнице оказана помощь 985 пациентам, доставленным из Украины.

В Клинике неотложной медицины и приёма пациентов больницы всем пациентам, как обычно, была проведена всесторонняя оценка состояния здоровья.

После проведения обследований пациентов, в зависимости от специфики последствий травм, их перевезут в другие лечебные и реабилитационные учреждения Латвии. Девять пациентов планируется перевести в Национальный реабилитационный центр "Вайвари", четырёх – в реабилитационный центр "Лигатне", а 19 – в реабилитационный центр "Яункемэри".

К лечению пациентов из Украины в RAKUS привлечены медики различных специальностей, в частности травматологи, хирурги, микрохирурги, инфекционисты, врачи физикальной и реабилитационной медицины, физиотерапевты, эрготерапевты, радиологи и специалисты лаборатории.

Пациентов доставляют в RAKUS по частной инициативе основателей благотворительного проекта M-Help.com Арвиса Рекетса и Мартиньша Мединиекса.

Весной стало известно, что Европейская комиссия обеспечила безопасную эвакуацию более 5 000 пациентов из Украины в больницы 22 стран Европы для оказания специализированной медицинской помощи в рамках Механизма гражданской защиты ЕС.

Напомним, что правительство Норвегии по просьбе ЕС решило продлить действие предложения о транспортировке пациентов из Украины для лечения в больницах Норвегии и по всей Европе до конца 2027 года.