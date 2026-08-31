У Норвегії визначили дату похорону короля Гаральда

Похорон короля Норвегії Гаральда V відбудеться 9 вересня, перед тим норвежці можуть прийти віддати йому шану у каплиці королівського палацу.

Проце повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

У Норвегії оголосили, що похорон короля Гаральда V відбудеться у середу, 9 вересня.

З 2 вересня охочі попрощатися з монархом зможуть прийти віддати йому шану у каплиці королівського палацу, де біля труни стоятиме почесна варта. Як очікують, прощатися прийдуть близько 100 тисяч людей.

Доступ до каплиці буде відкритий щоденно з 10:00 до 18:00 до дня похорону.

У почесній варті стоятимуть кадети з військових навчальних закладів Норвегії, безпеку забезпечуватиме поліція.

Нагадаємо, король Норвегії Гаральд V, найстарший монарх у Європі, помер у віці 89 років вранці 28 серпня. Король певний час лікувався від гемолітичної анемії і його стан значно погіршився того тижня.

Новий король Норвегії Гокон VIII складе присягу перед парламентом у вівторок, 1 вересня.

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