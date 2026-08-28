Помер король Норвегії Гаральд V

Король Норвегії Гаральд V, найстарший монарх в Європі, помер у віці 89 років.

Про це у п’ятницю вранці повідомили у королівському палаці Норвегії, передає "Європейська правда".

Як повідомили в палаці, король помер в Університетській лікарні Осло, куди його госпіталізували 18 серпня.

"З глибоким сумом повідомляємо, що сьогодні пішов з життя Його Величність король Гаральд. Король Гаральд тихо відійшов у вічність у п’ятницю, 28 серпня, о 06:35 в Університетській лікарні Осло", – йдеться у заяві.

Стан короля Норвегії, який вже певний час лікувався від гемолітичної анемії, значно погіршився цього тижня.

Гаральд, який зійшов на норвезький престол у 1991 році, останніми роками мав численні проблеми зі здоров’ям, що змусило його встановити кардіостимулятор та скоротити свій офіційний графік.

Однак він завжди виключав можливість зречення престолу, аргументуючи це тим, що склав довічну присягу перед норвезьким парламентом.

Гаральд V вважався найстаршим чинним монархом в Європі. Він обіймав престол 35 років.

Спадкоємцем норвезького королівського престолу є його єдиний син, 53-річний кронпринц Гокон.