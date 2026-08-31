В Норвегии определили дату похорон короля Харальда

Похороны короля Норвегии Харальда V состоятся 9 сентября; до этого норвежцы смогут прийти и отдать ему дань уважения в часовне королевского дворца.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

В Норвегии объявили, что похороны короля Харальда V состоятся в среду, 9 сентября.

Со 2 сентября желающие проститься с монархом смогут прийти, чтобы отдать ему дань уважения в часовне королевского дворца, где у гроба будет стоять почетный караул. Ожидается, что проститься придут около 100 тысяч человек.

Доступ в часовню будет открыт ежедневно с 10:00 до 18:00 до дня похорон.

В почетном карауле будут стоять кадеты из военных учебных заведений Норвегии, безопасность будет обеспечивать полиция.

Напомним, король Норвегии Харальд V, самый пожилой монарх в Европе, скончался в возрасте 89 лет утром 28 августа. Король некоторое время лечился от гемолитической анемии, и его состояние значительно ухудшилось на той неделе.

Новый король Норвегии Хокон VIII принесет присягу перед парламентом во вторник, 1 сентября.

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