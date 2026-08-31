Президент Фінляндії: Китай не дасть Росії застосувати ядерну зброю

Президент Фінляндії Александр Стубб запевнив, що Китай не дозволить Росії використати ядерну зброю у спробі ескалювати війну в Україні.

Про це Стубб сказав в інтерв’ю Politico, пише "Європейська правда".

За словами президента Фінляндії, китайські посадовці у приватному порядку запевнили його у тому, що не дадуть Росії використати ядерну зброю.

"Цього літа до мене завітав міністр закордонних справ Китаю, і я порушив це питання. Він відповів, що ми ніколи не дозволимо, щоб це сталося. І я вважаю, що це досить ефективний фактор стримування", – заявив Стубб.

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї зустрівся зі Стуббом у Гельсінкі 5 липня; серед обговорюваних питань були повномасштабне вторгнення Росії в Україну та європейська безпека. Китай залишається одним із найважливіших економічних і дипломатичних партнерів Москви.

Президент Фінляндії також стверджував, що Москва виграє від того, що європейці зосереджені на перспективі ядерної ескалації або прямого нападу на НАТО.

"Росія хоче, щоб ми, європейці, сиділи тут і обговорювали: чи ескалуватиме Росія конфлікт? Чи застосує Росія ядерну зброю? Чи нападе Росія на НАТО та Європу?" – сказав Стубб.

Він наголосив, що європейці мають зберігати спокій, самовладання та пильність.

"Не драматизуйте, готуйтеся до найгіршого, щоб уникнути його", – порадив Стубб.

У інтерв’ю він так само згладив побоювання щодо неминучого російського нападу на НАТО, схарактеризувавши спроби Москви перевірити альянс як "скоріше спробу подражнити", ніж підготовку до війни. Російські війська, за його словами, залишаються задіяними в Україні, а стримувальна сила НАТО робить прямий напад вкрай малоймовірним.

Однак Стубб також висловив думку, що Європа наближається до моменту, коли їй варто буде відновити прямий політичний діалог із Москвою.

"Я впевнений, що ми наближаємося до того дня, коли європейцям було б корисно встановити більш прямий контакт із Росією, особливо тому, що нам потрібно уникати непорозумінь", – сказав він.

Європа "ще не дійшла до цього", підкреслив президент Фінляндії, зазначивши, що найбільшим пріоритетом залишається підтримка України.

Президент Фінляндії Александр Стубб вже раніше висловив сумнів щодо можливості Росії напасти на "найпотужніший військовий альянс світу – НАТО".

Радимо також переглянути інтерв’ю Стубба "Європейській правді" – в оригіналі, англійською, або з українською озвучкою.

Текстова версія розмови – в матеріалі Стубб: Після війни з Росією ми погодилися на втрату території. Але в України все буде не так