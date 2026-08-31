Президент Финляндии: Китай не позволит России применить ядерное оружие

Президент Финляндии Александр Стубб заверил, что Китай не позволит России применить ядерное оружие в попытке эскалировать войну в Украине.

Об этом Стубб заявил в интервью Politico, пишет "Европейская правда".

По словам президента Финляндии, китайские чиновники в частном порядке заверили его в том, что не позволят России применить ядерное оружие.

"Этим летом ко мне приезжал министр иностранных дел Китая, и я поднял этот вопрос. Он ответил, что мы никогда не допустим, чтобы это произошло. И я считаю, что это достаточно эффективный сдерживающий фактор", – заявил Стубб.

Министр иностранных дел Китая Ван И встретился со Стуббом в Хельсинки 5 июля; среди обсуждаемых вопросов были полномасштабное вторжение России в Украину и европейская безопасность. Китай остается одним из важнейших экономических и дипломатических партнеров Москвы.

Президент Финляндии также утверждал, что Москва выигрывает от того, что европейцы сосредоточены на перспективе ядерной эскалации или прямого нападения на НАТО.

"Россия хочет, чтобы мы, европейцы, сидели здесь и обсуждали: будет ли Россия эскалировать конфликт? Применит ли Россия ядерное оружие? Нападет ли Россия на НАТО и Европу?" – сказал Стубб.

Он подчеркнул, что европейцы должны сохранять спокойствие, самообладание и бдительность.

"Не драматизируйте, готовьтесь к худшему, чтобы его избежать", – посоветовал Стубб.

В интервью он также развеял опасения относительно неизбежного российского нападения на НАТО, охарактеризовав попытки Москвы проверить альянс как "скорее попытку подразнить", чем подготовку к войне. Российские войска, по его словам, по-прежнему задействованы в Украине, а сдерживающая сила НАТО делает прямое нападение крайне маловероятным.

Однако Стубб также высказал мнение, что Европа приближается к моменту, когда ей стоит возобновить прямой политический диалог с Москвой.

"Я уверен, что мы приближаемся к тому дню, когда европейцам было бы полезно установить более прямой контакт с Россией, особенно потому, что нам нужно избегать недоразумений", – сказал он.

Европа "еще не дошла до этого", подчеркнул президент Финляндии, отметив, что главным приоритетом остается поддержка Украины.

Президент Финляндии Александр Стубб уже ранее выразил сомнение относительно возможности России напасть на "самый мощный военный альянс мира – НАТО".

Рекомендуем также посмотреть интервью Стубба "Европейской правде" – в оригинале, на английском, или с украинской озвучкой.

Текстовая версия беседы – в материале Стубб: После войны с Россией мы согласились на потерю территории. Но у Украины всё будет не так