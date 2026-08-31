Сотні диких свиней застрягли на кордоні Фінляндії та РФ

Уздовж фінсько-російського кордону, за різними оцінками, блукає до сотні диких кабанів, які не можуть потрапити до Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Зазначається, що тварини прагнуть потрапити з Фінляндії до Росії, оскільки це їхній природний маршрут міграції.

Ареал проживання диких свиней простягається як у Фінляндії, так і в Росії. Зазвичай тварини харчувалися на фінській стороні, а потім поверталися до Росії, однак зараз прохід для них на кордоні закритий через африканську чуму свиней.

Голова регіонального центру з контролю захворювань Управління безпеки харчових продуктів Анне Войвалін побоюється, що кабани можуть рушити на захід.

Вона розповіла, що в зоні поширення африканської чуми свиней діють суворі обмеження, спрямовані на утримання диких кабанів та запобігання їхньому виходу за межі осередку захворювання. Однак тварин може відлякувати шум і рух людей у цьому районі.

Кабанів підгодовують, щоб вони нікуди не йшли. Зараз влада навіть розглядає варіант зведення огорожі, однак на це піде кілька місяців.

Нагадаємо, 12 серпня фінське Агентство з питань харчових продуктів заявило, що розширить зону, в якій обмежено полювання та лісогосподарську діяльність, після виявлення нових випадків загибелі диких кабанів, інфікованих африканською чумою свиней.

Африканська чума свиней поширилася з Африки до Європи та Азії, спричинивши значні втрати у популяціях свиней, що призвело до введення торговельних обмежень та вплинуло на світові ринки м’яса.

Писали, що близько третини іспанських сертифікатів на експорт свинини було заблоковано після першого спалаху африканської чуми свиней в країні за останні три десятиліття.