Третину експорту свинини Іспанії заблоковано через африканську чуму свиней

Близько третини іспанських сертифікатів на експорт свинини було заблоковано після першого спалаху африканської чуми свиней в країні за останні три десятиліття.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив у суботу міністр сільського господарства Іспанії Луїс Планас, його заяву наводить агентство Reuters.

Вірус, який востаннє реєстрували в Іспанії в 1994 році, виявили у шести диких кабанів поблизу Барселони.

"З 400 сертифікатів на експорт до 104 країн третина заблокована. Ми працюємо над тим, щоб розблокувати їх якомога швидше", – заявив міністр на пресконференції в суботу.

Планас зазначив, що вартість експорту свинини з країни становить 8,8 млрд євро, з яких 58% припадає на Європейський Союз.

Він додав, що експорт до ЄС не постраждав, за винятком тих випадків, які потрапили в 20-кілометрову зону поблизу джерела спалаху.

Каталонія заборонила доступ до великого парку природи після того, як шість диких кабанів, знайдених мертвими поблизу Барселони, дали позитивний результат на африканську чуму свиней.

Парк Кольсерола закрили для всіх видів дозвілля, активний відпочинок на природі обмежили у 60 селах поблизу центру спалаху. Каталонська влада встановить пастки для диких кабанів і залучить поліцію для охорони кордонів зони.

Восени 2024 року за два місяці, коли в Італії зафіксували зростання захворюваності на чуму свиней, місцеві фермери знищили десятки тисяч цих свійських тварин, а збитки оцінюються сотнями мільйонів євро.