Сотни диких свиней застряли на границе Финляндии и РФ

Вдоль финско-российской границы, по разным оценкам, бродит до сотни диких кабанов, которые не могут попасть в Россию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Отмечается, что животные стремятся попасть из Финляндии в Россию, поскольку это их естественный маршрут миграции.

Ареал обитания диких свиней простирается как в Финляндии, так и в России. Обычно животные кормились на финской стороне, а затем возвращались в Россию, однако сейчас проход для них на границе закрыт из-за африканской чумы свиней.

Глава регионального центра по контролю заболеваний Управления безопасности пищевых продуктов Анне Войвалин опасается, что кабаны могут двинуться на запад.

Она рассказала, что в зоне распространения африканской чумы свиней действуют строгие ограничения, направленные на удержание диких кабанов и предотвращение их выхода за пределы очага заболевания. Однако животных может отпугивать шум и движение людей в этом районе.

Кабанов подкармливают, чтобы они никуда не уходили. Сейчас власти даже рассматривают вариант возведения ограждения, однако на это уйдет несколько месяцев.

Напомним, 12 августа финское Агентство по вопросам пищевых продуктов заявило, что расширит зону, в которой ограничена охота и лесохозяйственная деятельность, после выявления новых случаев гибели диких кабанов, инфицированных африканской чумой свиней.

Африканская чума свиней распространилась из Африки в Европу и Азию, вызвав значительные потери в популяциях свиней, что привело к введению торговых ограничений и повлияло на мировые рынки мяса.

Сообщалось, что около трети испанских сертификатов на экспорт свинины были заблокированы после первой вспышки африканской чумы свиней в стране за последние три десятилетия.