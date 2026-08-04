У Польщі фермер знайшов уламки дрона на полі

У Мазовецькому воєводстві Польщі фермер знайшов на полі уламки безпілотника.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

У неділю після обіду, під час польових робіт у селі Глупянка фермер помітив об’єкт, схожий на безпілотний літальний апарат.

За попередніми висновками служб, знайдений у Глупянці дрон – це цивільний апарат, над яким оператор втратив контроль. Пристрій мав циліндричну форму, довжину близько 50 сантиметрів, оснащений елементами керування та гвинтом, що був пошкоджений.

На місце події було викликано поліцію, територію охороняли пожежники. Насамперед знахідку перевірили на наявність піротехнічної небезпеки – такої небезпеки виявлено не було. Об’єкт було забезпечено охороною, триває встановлення його власника.

Про уламки дрона – відповідно до процедур – було повідомлено Військову жандармерію, а також, серед інших, Агентство внутрішньої безпеки.

Наприкінці червня на полі в Румунії знайшли і підірвали уламки російського дрона.

В Естонії в червні неподалік кордону з Росією знайшли у полі безпілотник з бойовою частиною – ймовірно один із українських апаратів, які "заблукали" на шляху до цілей у Росії під час попередніх атак.