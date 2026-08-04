В Польше фермер нашел обломки дрона на поле

В Мазовецком воеводстве Польши фермер обнаружил на поле обломки беспилотника.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

В воскресенье после обеда, во время полевых работ в селе Глупянка фермер заметил объект, похожий на беспилотный летательный аппарат.

По предварительным выводам служб, найденный в Глупянке дрон – это гражданский аппарат, над которым оператор потерял контроль. Устройство имело цилиндрическую форму, длину около 50 сантиметров, было оснащено элементами управления и поврежденным винтом.

На место происшествия была вызвана полиция, территорию охраняли пожарные. В первую очередь находку проверили на наличие пиротехнической опасности – такой опасности обнаружено не было. Объект был оцеплен, продолжается установление его владельца.

Об обломках дрона – в соответствии с процедурами – было сообщено Военной жандармерии, а также, среди прочих, Агентству внутренней безопасности.

В конце июня на поле в Румынии нашли и взорвали обломки российского дрона.

В Эстонии в июне недалеко от границы с Россией нашли в поле беспилотник с боевой частью – вероятно, один из украинских аппаратов, которые "заблудились" по пути к целям в России во время предыдущих атак.