США запровадили додаткові санкції проти РФ

Сполучені Штати запровадили санкції проти низки структур Міноборони Росії, а також двох російських компаній і п’яти росіян.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний документ від Державного департаменту США опублікували 4 серпня.

Держдеп заявив, що включення зазначених осіб та структур у санкційний список здійснили за діяльність, що підпадає під дію Закону про нерозповсюдження зброї масового ураження щодо Ірану, Північній Кореї та Сирії (INKSNA). Саме рішення було ухвалене ще 24 липня.

У списку фігурують Головне ракетно-артилерійське управління Міноборони РФ та його структури, Сухопутні війська РФ і їхні структури, Управління перспективних міжвідомчих досліджень та спецпроєктів при Міноборони РФ та його структури; 1061-й Центр матеріально-технічного забезпечення.

Також це компанії "Гедіон Альфа" та International Invest.

Фізичні особи-громадяни РФ у списку – Александр Приходько, Андрєй Гусєв, Андрєй Косолапов, Владислав Морозик та Сергєй Цибарєв.

У цьому ж переліку фігурують особи та компанії з Малайзії, Тайваню, Ірану, Сирії, Китаю, КНДР.

Нагадаємо, у США наближаються до ухвалення законопроєкту щодо санкцій проти РФ, одним зі співавторів якого був покійний сенатор Ліндсі Грем.

Детальніше про це – у статті Сенат пробиває санкційну стіну: яке покарання для Росії готують США і якою буде роль Трампа.

Також повідомляли, що ЄС переглядає підхід до санкцій проти Росії.