США ввели дополнительные санкции против РФ

Соединенные Штаты ввели санкции против ряда структур Министерства обороны России, а также двух российских компаний и пяти россиян.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий документ Государственного департамента США был опубликован 4 августа.

Госдеп заявил, что включение указанных лиц и структур в санкционный список произошло за деятельность, подпадающую под действие Закона о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии (INKSNA). Само решение было принято еще 24 июля.

В списке фигурируют Главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны РФ и его структуры, Сухопутные войска РФ и их структуры, Управление перспективных межведомственных исследований и спецпроектов при Минобороны РФ и его структуры; 1061-й Центр материально-технического обеспечения.

Также в список включены компании "Гедион Альфа" и International Invest.

Физические лица – граждане РФ, включенные в список: Александр Приходько, Андрей Гусев, Андрей Косолапов, Владислав Морозик и Сергей Цыбарев.

В этом же списке фигурируют лица и компании из Малайзии, Тайваня, Ирана, Сирии, Китая, КНДР.

Напомним, в США приближается принятие законопроекта о санкциях против РФ, одним из соавторов которого был покойный сенатор Линдси Грэм.

Подробнее об этом – в статье Сенат пробивает санкционную стену: какое наказание для России готовят США и какова будет роль Трампа.

Также сообщалось, что ЕС пересматривает подход к санкциям против России.