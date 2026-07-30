В Ірландії підтвердили, що ЄС переглядає підхід до санкцій проти Росії

Міністерка закордонних справ Ірландії Гелен Макенті заявила, що ЄС розглядає можливість відмови від запровадження пакетів санкцій проти Росії на користь більш частих та поступових заходів.

Про це посадовиця розповіла в інтерв’ю Euractiv, пише "Європейська правда".

Ірландія, що нині головує в Раді ЄС, досягла компромісу щодо останнього, 21-го пакета санкцій після запеклого протистояння з Грецією, яка висловлювала застереження для захисту власної судноплавної галузі. Дебати щодо останнього пакета обмежень, внаслідок яких багато пропозицій Єврокомісії були послаблені або скасовані, підштовхнули дипломатів переглянути стратегію тиску на Росію.

"Нам потрібно подивитися, який підхід є найкращим", – сказала глава МЗС Ірландії, відповідаючи на запитання про плани на 22-й пакет санкцій.

Очільник українського МЗС Андрій Сибіга запропонував ЄС запроваджувати нові цілеспрямовані санкції щоразу, коли Росія бомбардує мирних жителів та об'єкти цивільної інфраструктури в Україні.

Макенті підтвердила, що пропозиція української сторони активно розглядається в ЄС.

"На жаль, ми спостерігаємо найбільшу кількість нападів на цивільну інфраструктуру та людей з початку війни, нещодавно це сталося в Києві. Тож чи потрібно нам прийняти щось подібне [пропозицію Сибіги] до уваги? Це те, що Комісія активно вивчає та вдосконалює", – заявила ірландська міністерка.

Вона визнала, що узгодження нових пакетів санкцій в ЄС стає дедалі складнішим, оскільки національні інтереси починають даватися взнаки.

"Цілком очевидно, що чим більше санкцій ми запроваджуємо і чим більше пакетів ухвалюємо, тим складніше це стає, оскільки окремі економіки, галузі та сектори в державах-членах дедалі тісніше взаємопов’язані", – зазначила Макенті.

Водночас міністерка наголосила, що внутрішні розбіжності не є приводом відмовлятися від посилення санкційного тиску на Росію.

Раніше видання Financial Times повідомляло, що Брюссель розглядає новий підхід до запровадження санкцій щодо Росії після того, як Греція блокувала ухвалення масштабного пакета обмежувальних заходів ЄС.

Нагадаємо, Рада ЄС 23 липня остаточно ухвалила новий пакет санкцій проти Росії, який, як зазначено, "завдає потужного удару по російській енергетиці, фінансових послугах та криптовалютах".

Це відбулось після блокування його ухвалення окремими країнами з різних причин, останньою з яких була Греція.

Детальніше читайте у статті: Компроміси заради санкцій. Як ЄС домовився про нову хвилю тиску на Росію і що довелося "здати".