Керівна партія Німеччини сформувала команду фахівців для протистояння ультраправій "АдН"

Керівна німецька партія – Християнсько-демократичний союз (ХДС) – сформувала широку команду фахівців, які надаватимуть їй консультації під час кампанії до земельних виборів, щоб протистояти ультраправій "Альтернативі для Німеччини" ("АдН").

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

20 вересня виборці в Мекленбурзі – Передній Померанії мають обрати новий уряд землі, і, згідно з останнім опитуванням, "Альтернатива для Німеччини" значно випереджає інших, набравши 36%, за нею йдуть соціал-демократи з 29%.

У зв’язку з тим, що передвиборча кампанія набирає обертів, ХДС, рейтинг якої, за даними опитувань, становить лише 9%, у вівторок представила свою нову команду радників.

До її складу входять директор школи, засновник стартапу, а також фермери та відомий на національному рівні профспілковий діяч поліції, повідомив головний кандидат від ХДС Даніель Петерс.

Він підкреслив, що мета полягає в тому, щоб визначити основні "проблеми", з якими стикаються виборці, та зосередитися на "правильних рішеннях" під час кампанії.

"АдН", яка посіла друге місце на минулорічних загальних виборах, що стало найкращим результатом для ультраправої партії з часів Другої світової війни, продовжує набирати підтримку напередодні кількох виборів у федеральних землях, що відбудуться у вересні.

У східній землі Саксонія-Ангальт партія має всі шанси здобути абсолютну більшість 6 вересня, що дозволить їй вперше очолити уряд землі.

У місті-землі Берліні, як і в Мекленбурзі – Передній Померанії, голосування заплановано на 20 вересня, і, за прогнозами опитувань, "АдН" також покаже там хороші результати.

Раніше прем’єр-міністр німецької федеральної землі Баварія Маркус Зьодер заявив, що послідовні депортації мігрантів та зростання економіки є ключовими факторами для перемоги над "АдН".