Ультраправа "АдН" лідирує в опитуваннях перед ключовими земельними виборами в Німеччині

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") залишається лідером опитувань за п’ять тижнів до ключових виборів у східній землі Саксонія-Ангальт, де вона може здобути безпрецедентну абсолютну більшість і вперше прийти до влади на рівні землі.

Дані опитування від компанії Infratest dimap наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з результатами опитування, рейтинг "АдН" становить 41%, що значно перевищує показник Християнсько-демократичного союзу (ХДС) канцлера Фрідріха Мерца (24%).

Далі йдуть три ліві партії: "Ліві" – 13%, соціал-демократи (СДПН) – 7% та "Зелені" – 5%.

"АдН" ніколи не брала участі в урядових коаліціях на рівні земель, оскільки всі інші провідні німецькі партії відмовляються співпрацювати з нею в рамках політики, відомої як "брандмауер".

Однак 41% можуть виявитися достатніми для того, щоб "АдН" здобула абсолютну більшість у земельному парламенті в Магдебурзі, залежно від того, скільки дрібних партій не подолають 5-відсотковий бар’єр, необхідний для отримання місць у парламенті.

Це дозволило б ультраправій політсилі обійти "брандмауер" і вперше взяти під контроль земельний уряд.

Вибори у федеральній землі відбудуться 6 вересня, за два тижні до голосування у Мекленбурзі-Передній Померанії та Берліні, де "АдН" також демонструє високі результати в опитуваннях.

Компанія Infratest dimap опитала 1 149 виборців у Саксонії-Ангальт, які мають право голосу, телефоном та онлайн у період з 23 по 28 липня.

Згідно з опитуванням, невдоволення урядом землі в Магдебурзі – до складу якого входять ХДС, СДПН та "Вільні демократи" – продовжує зростати. Лише 29% опитаних наразі дуже задоволені або задоволені роботою уряду.

На запитання, яка партія має очолити наступний уряд землі, згідно з останнім опитуванням, "АдН" та ХДС йдуть майже нарівні.

Прем’єр-міністр німецької федеральної землі Саксонія-Ангальт Свен Шульце закликав якнайшвидше припинити кадрові дебати в керівному блоці ХДС/ХСС, щоб не зашкодити передвиборчій кампанії до місцевого парламенту.

Його заклик пролунав на тлі кадрових змін в уряді канцлера Фрідріха Мерца після того, як Єнс Шпан був змушений піти у відставку з посади голови фракції ХДС/ХСС через скандал, пов’язаний з тим, що він скористався послугами сурогатної матері у США.

Більше про це читайте у статті "Європейської правди": "Дитячі проблеми" команди Мерца: як перестановки в уряді запустили кризу в Німеччині.