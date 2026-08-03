Прем’єр Баварії розповів, що допоможе здолати "Альтернативу для Німеччини"

Прем’єр-міністр німецької федеральної землі Баварія Маркус Зьодер вважає, що послідовні депортації мігрантів та зростання економіки є ключовими факторами для перемоги над ультраправою партією "Альтернатива для Німеччини" ("АдН").

Заяву Зьодера наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Баварський прем’єр переконаний, що високі рейтинги "АдН" частково пояснюються тим, що депортації є недостатньо послідовними.

За його словами, хоча кількість людей, які приїжджають до Німеччини, зменшилася, "тут все ще дуже багато тих, хто не має права на проживання".

"Усі, хто не має дозволу на проживання, повинні бути повернуті до країни походження. Зараз у Німеччині ми робимо це дуже, дуже рішуче", – сказав Зьодер.

Він також вважає, що для боротьби з "АдН" потрібна успішна економічна політика.

"І саме тому так нагально необхідно, щоб багато реформ, над якими зараз працюють, були доведені до кінця – адже саме вони, зрештою, знову зроблять нашу країну конкурентоспроможною", – зазначив Зьодер.

Наприклад, вказав він, якщо закриватимуть автомобільні заводи, "то шлях людини, яка більше не бачить для себе майбутнього, до радикального рішення стане справді дуже легким".

Нагадаємо, опитування показали, що за п’ять тижнів до ключових виборів у східній землі Саксонія-Ангальт "АдН" залишається лідером і може здобути безпрецедентну абсолютну більшість.

Тим часом Зьодер застеріг від можливості співпраці з ультраправою "Альтернативою для Німеччини" після земельних виборів восени.