У Навроцького хочуть, щоб Туск все ж підписав рішення позбавити Зеленського ордена

Глава канцелярії президента Польщі Збігнев Богуцький закликав прем'єра Дональда Туска підписати рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого орла.

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

Основна частина допису Богуцького присвячена докорам на адресу Туска у справі призначення суддів, але насамкінець він вирішив згадати про раніший скандал з відбиранням ордена у президента України.

"Замість того, щоб ставити підписи, які нічого не значать, на актах про призначення судових асесорів, на яких завжди був лише підпис президента Республіки Польща, закликаю вас знайти в собі мужність виконати свій обов’язок і фактично підписати постанову президента щодо позбавлення президента України ордена Білого орла", – написав Богуцький.

Варто зазначити, що коли президент Кароль Навроцький вирішив позбавити Зеленського ордена, відповідне рішення мав підписати і Дональд Туск. Однак президент України повернув орден ще до цього.

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь героїв УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".

3 липня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі у Варшаві з главою польського МЗС Радославом Сікорським запропонував пакет антикризових заходів, щоб розрядити напругу у відносинах з Польщею.

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