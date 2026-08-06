У Навроцкого хотят, чтобы Туск всё-таки подписал решение лишить Зеленского ордена

Глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий призвал премьера Дональда Туска подписать решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла.

Об этом он написал в X, передаёт "Европейская правда".

Основная часть поста Богуцкого посвящена упрекам в адрес Туска по поводу назначения судей, но в конце он решил упомянуть о предыдущем скандале с лишением президента Украины ордена.

"Вместо того чтобы ставить ничего не значащие подписи на актах о назначении судебных асессоров, на которых всегда была только подпись президента Республики Польша, призываю вас найти в себе мужество выполнить свой долг и фактически подписать постановление президента о лишении президента Украины ордена Белого орла", – написал Богуцкий.

Стоит отметить, что когда президент Кароль Навроцкий решил лишить Зеленского ордена, соответствующее решение должен был подписать и Дональд Туск. Однако президент Украины вернул орден ещё до этого.

Напомним, вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла в связи с присвоением одному из украинских подразделений названия в честь героев УПА и заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".

3 июля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на встрече в Варшаве с главой польского МИД Радославом Сикорским предложил пакет антикризисных мер, чтобы разрядить напряжение в отношениях с Польшей.

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