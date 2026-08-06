У Румунії триває операція із затоплення барж на Дунаї, щоб покращити ситуацію для АЕС

У Румунії у четвер, 6 серпня, тривають роботи із затоплення у Дунаї завантажених барж задля підвищення рівня води на АЕС у Чернаводе.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на News.ro.

За оцінками фахівців, операція із затоплення барж триватиме близько шести годин.

Речниця Національної адміністрації водних ресурсів Румунії (ANAR) Ана Марія Агіу розповіла, що роботи планують завершити до вечора.

"Кожен додатковий сантиметр, який вдається отримати, є корисним для роботи електростанції", – додала Агіу.

Вона уточнила, що затоплення буде здійснено шляхом контрольованого наповнення водою, після чого буде проведено оцінку наслідків.

Речниця ANAR також зазначила, що після затоплення очікується підвищення рівня води в Чернаводе.

"Першу баржу, ймовірно, затоплять о 15:00", – додала Агіу.

Після перших інженерних втручань – підриву скелі для зміни русла – вдалося досягти підвищення рівня води на 2 см.

Очільник Міноборони Раду Міруце раніше заявив, що кожен виграний день роботи АЕС "фінансово утричі вигідніший" за ці витрати.

На Чернаводській АЕС вже зупинено один енергоблок, що зменшило потужності генерації електроенергії у Румунії на 10%. Зараз під загрозою зупинки другий енергоблок.

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