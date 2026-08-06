В Румынии продолжается операция по затоплению барж на Дунае для улучшения ситуации на АЭС

В Румынии в четверг, 6 августа, продолжаются работы по затоплению в Дунае загруженных барж с целью повышения уровня воды на АЭС в Чернаводе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на News.ro.

По оценкам специалистов, операция по затоплению барж продлится около шести часов.

Пресс-секретарь Национальной администрации водных ресурсов Румынии (ANAR) Ана Мария Агиу рассказала, что работы планируется завершить к вечеру.

"Каждый дополнительный сантиметр, который удается получить, полезен для работы электростанции", – добавила Агиу.

Она уточнила, что затопление будет осуществлено путем контролируемого наполнения водой, после чего будет проведена оценка последствий.

Пресс-секретарь ANAR также отметила, что после затопления ожидается повышение уровня воды в Чернаводе.

"Первую баржу, вероятно, затопят в 15:00", – добавила Агиу.

После первых инженерных работ – взрыва скалы для изменения русла – удалось добиться повышения уровня воды на 2 см.

Министр обороны Раду Мируце ранее заявил, что каждый выигранный день работы АЭС "финансово в три раза выгоднее" этих затрат.

На Чернаводской АЭС уже остановлен один энергоблок, что сократило мощности генерации электроэнергии в Румынии на 10%. Сейчас под угрозой остановки находится второй энергоблок.

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