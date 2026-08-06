В Румынии продолжается операция по затоплению барж на Дунае для улучшения ситуации на АЭС
В Румынии в четверг, 6 августа, продолжаются работы по затоплению в Дунае загруженных барж с целью повышения уровня воды на АЭС в Чернаводе.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на News.ro.
По оценкам специалистов, операция по затоплению барж продлится около шести часов.
Пресс-секретарь Национальной администрации водных ресурсов Румынии (ANAR) Ана Мария Агиу рассказала, что работы планируется завершить к вечеру.
"Каждый дополнительный сантиметр, который удается получить, полезен для работы электростанции", – добавила Агиу.
Она уточнила, что затопление будет осуществлено путем контролируемого наполнения водой, после чего будет проведена оценка последствий.
Пресс-секретарь ANAR также отметила, что после затопления ожидается повышение уровня воды в Чернаводе.
"Первую баржу, вероятно, затопят в 15:00", – добавила Агиу.
После первых инженерных работ – взрыва скалы для изменения русла – удалось добиться повышения уровня воды на 2 см.
Министр обороны Раду Мируце ранее заявил, что каждый выигранный день работы АЭС "финансово в три раза выгоднее" этих затрат.
На Чернаводской АЭС уже остановлен один энергоблок, что сократило мощности генерации электроэнергии в Румынии на 10%. Сейчас под угрозой остановки находится второй энергоблок.
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