У Румунії підірвали скелю на дні Дунаю, щоб допомогти ключовій АЕС

У понеділок вранці румунські військові підірвали скелю Пиржоая на дні Дунаю, використавши 180 кілограмів вибухівки, в рамках операції, спрямованої на перенаправлення більшого потоку Дунаю до Чернаводської атомної електростанції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

Виконувач обов’язків міністра оборони Раду Міруце назвав цю операцію успіхом як для судноплавства, так і для роботи електростанції, підкресливши, що "кожен додатковий день роботи Чернаводської АЕС – це виграш".

Mobilizare maximă pe Dunăre. A avut loc o nouă detonare controlată a stâncii Pârjoaia, din zona brațului Bala https://t.co/m4cc2nHZjK pic.twitter.com/k3w7S5o3Ij – TVR Info (@StirileTVR) August 3, 2026

У понеділок зранку близько 9:00 скелю вдалося частково розбити. Роботи з її усунення в неділю не мали успіху. У понеділок військові сапери були змушені використати вдвічі більше вибухових речовин, ніж напередодні.

"Було завезено 180 кілограмів вибухівки. (...) Незалежно від того, якими будуть остаточні наслідки для електростанції в Чернаводі найближчими днями, те, що вдалося досягти завдяки вивільненню цієї скелі, є необхідним як для судноплавства, так і для майбутніх днопоглиблювальних робіт, що полегшить днопоглиблення на відгалуженні Старого Дунаю", – сказав Міруце.

За його словами, у найближчі дні, у найближчі години, дві баржі, які були доставлені сюди, будуть завантажені якомога більшою кількістю вивільненої породи.

"Згідно з розрахунками, які ми отримали спочатку, у середу-четвер, у найкращому випадку – у четвер – електростанція "Чернавода" мала б розпочати процедуру зупинки. Якщо розрахунки представників Apele Române – які потребують підтримки не лише з боку армії, а й з боку Міністерства транспорту – відповідають дійсності, то кожен день, протягом якого електростанція "Чернавода" працюватиме після середи-четверга, є відчутним виграшем", – зазначив глава Міноборони.

Операція з перенаправлення русла Дунаю поділяється на два етапи. На першому етапі тривають підривні роботи на скелі, що розташована в відгалуженні Дунаю – рукаві Бала.

Потім чотири баржі, наповнені камінням, кожна довжиною 70 м і висотою 3 м, будуть контрольовано затоплені, щоб обмежити потік води в цьому рукаві та спрямувати його в бік старого русла Дунаю.

Мета операції – відвести частину потоку з рукава Бала до рукава Старого Дунаю, щоб забезпечити необхідне водопостачання для роботи АЕС у місті Чернаводе.

Агентство водних ресурсів Румунії повідомило, що ця операція є надзвичайно складною і існують ризики, що вона може не дати результату.

Потреба у таких заходах виникла через різке падіння рівня води в Дунаї, який став найнижчим за 30 років у Румунії. Це спричинило серйозний тиск на енергетичну систему країни.

28 липня Румунія призупинила роботу одного реактора на атомній електростанції у місті Чернаводе через низький рівень води в Дунаї, спричинений посушливою погодою.