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Посол України: Польща готує 50-й пакет військової допомоги Україні

Новини — Четвер, 6 серпня 2026, 11:27 — Іванна Костіна, Сергій Сидоренко

Посол України в Польщі Василь Боднар розповів, що Варшава зараз готує 50-й пакет військової допомоги для нашої держави.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

За словами посла, попри останню напруженість у польсько-українських відносинах, постачання Україні військової допомоги триває.

"Зараз продовжується постачання Україні військової допомоги. Готується 50-й пакет", – сказав Боднар.

Він наголосив, що Польща є учасником і PURL, і "коаліції рішучих", і чеської ініціативи.

"Ми ж про це зараз не говоримо, бо ми зараз занурилися в історичний дискурс і проблематику, як оцінювати Бандеру. Але реально на фронт надходять снаряди, які проплачує польська сторона", – зазначив Боднар.

"Якщо їде відповідне там обладнання чи устаткування, яке допомагає сьогодні боронити країну, то ми маємо тільки дякувати Польщі, а не шукати приводів до чергової сварки", – додав він.

Нагадаємо, прем’єр Польщі Дональд Туск після інциденту з падінням ракет в Польщі анонсував, що найближчим часом Варшава розгляне можливість передачі Україні додаткових ракет до систем протиповітряної оборони Patriot.

Навесні уряд Польщі передав Україні п'ять ракет до систем Patriot.

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