Туск розсекретив кількість ракет до Patriot, які Польща передала Україні навесні

Уряд Польщі весною передав Україні 5 ракет до систем Patriot, повідомив глава польського уряду Дональд Туск.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Onet.

Протягом останніх днів представники уряду Польщі не бажали розкривати подробиці щодо кількості переданих ракет. Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш лише запевняв, що ця допомога не вплинула на оборонний потенціал країни.

Заступник міністра оборони Цезарій Томчик говорив про "кілька" ракет, а згодом уточнив, що йдеться про кількість "від трьох до дев’яти". Врешті прем’єр-міністр Туск назвав конкретну цифру.

"Ви помітили, яку бурю викликало – абсолютно непотрібну, чесно кажучи, насправді шокуючу – наше рішення про передачу п’яти ракет до Patriot у повній згоді з НАТО, з американцями, адже ми діємо в цьому питанні спільно. Це не якісь виключно польські ідеї, це спільна дія НАТО", – сказав Туск.

Він додав, що наразі уряд не планує подібних пожертв.

Польська пожертва була частиною ширшої ініціативи, яку координували німці. У березні ЗМІ повідомляли, що Берлін та європейські союзники організовували поставку близько 35 ракет до Patriot для України. Польща передала п’ять ракет, так само, як і Німеччина. У квітні міністр оборони України Михайло Федоров публічно подякував за надані ракети Німеччині, Нідерландам, Іспанії та Польщі.

У найближчі роки до Збройних сил Республіки Польща має надійти ще понад 600 ракет цього типу.

Нагадаємо, Польщу нещодавно охопив політичний скандал після того, як віцеспікер Сейму та лідер "Конфедерації" Кшиштоф Босак заявив, що "у березні таємно від Сейму уряд передав Україні дорогі та складні у придбанні ракети-перехоплювачі для системи Patriot".

На цьому тлі міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш розкрив дані про військову допомогу, яку надала Варшава Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Більше на цю тему – у статті "Європейської правди" Змагання за меншу підтримку: чому польська влада і опозиція відхрещуються від допомоги ЗСУ.