Навроцький накинувся на Німеччину, згадавши польську вимогу про репарації

Президент Польщі Кароль Навроцький під час відзначення 87-ї річниці початку Другої світової війни у Гданську накинувся з критикою на Німеччину і повторив вимогу щодо виплати репарацій.

Заяву польського президента наводить Polsat News, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Навроцький, "пам’ять про 1 вересня вимагає від нас правди та відповідальності".

Нагадавши історичні факти про Другу світову війну, Навроцький зазначив, що правда про цей конфлікт "майже не чутна серед наших західних сусідів, серед наших союзників у Берліні, у Німеччині".

За його словами, Німеччині не потрібний був Адольф Гітлер, щоб зневажати Польщу, польок, поляків та польськість".

Як продовжив Навроцький, антиполонізм "був у центрі політичної культури" вже в демократичній Веймарській республіці, що виникла після Першої світової війни.

Навроцький наголосив, що "нам потрібно реалізувати угоду про добросусідство, укладену 35 років тому між Польщею та Німеччиною".

"Нам це потрібно, якщо Європа має бути єдиною, якщо союз має бути реальним, якщо добросусідство чи дружба мають втілюватися в життя, нам нарешті потрібні вчинки, а не лише красиві й загальні слова", – пояснив він.

Зокрема, Навроцький вказав, що "не можна залишатися байдужим до того, що…у Берліні досі немає пам’ятника, присвяченого польським жертвам Другої світової війни".

"Це не справжній союз і не справжня дружба, якщо ми не можемо встановити пам’ятник польським жертвам Другої світової війни в Берліні. Якщо польська меншина в Німеччині не має таких самих прав, як німецька меншина в Польщі", – зазначив він.

При цьому президент знову нагадав про польську вимогу до Німеччини щодо виплати репарацій.

"Їх слід виплатити. Не лише заради минулого, заради історичної справедливості, а й заради майбутнього", – сказав він.

Ці кошти, на думку Навроцького, послужили б тому, щоб ми "не мусили брати західні кредити, щоб ми отримали те, що нам належить".

"Щоб дружба й союз стали реальністю. Звідси, з Вестерплатте, я звертаюся до канцлера Німеччини, до німецького народу. Давайте вирішимо питання репарацій і компенсації з огляду на історичну справедливість, але й з огляду на майбутнє", – підкреслив він.

Нагадаємо, Польща за часів правління партії "Право і справедливість" вимагала від Німеччини повоєнних репарацій обсягом понад трильйон євро.

Берлін регулярно відхиляв ці вимоги, посилаючись на те, що в юридичному сенсі питання вже врегульоване.

Зі зміною влади Варшава не відмовилася від ідеї про компенсації. Прем’єр Дональд Туск закликав Берлін "поквапитися", щоб досі живі постраждалі застали цей жест справедливості.