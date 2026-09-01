Навроцкий набросился на Германию, вспомнив требование Польши о репарациях

Президент Польши Кароль Навроцкий во время памятных мероприятий к 87-й годовщине начала Второй мировой войны в Гданьске обрушился с критикой на Германию и повторил требование о выплате репараций.

Заявление польского президента приводит Polsat News, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Навроцкий, "память о 1 сентября требует от нас правды и ответственности".

Напомнив об исторических фактах о Второй мировой войне, Навроцкий отметил, что правда об этом конфликте "практически не слышна среди наших западных соседей, среди наших союзников в Берлине, в Германии".

По его словам, Германии не нужен был Адольф Гитлер, чтобы презирать Польшу, польских женщин, поляков и польскую идентичность.

Как продолжил Навроцкий, антиполонизм "был в центре политической культуры" уже в демократической Веймарской республике, возникшей после Первой мировой войны.

Навроцкий подчеркнул, что "нам нужно реализовать договор о добрососедстве, заключенный 35 лет назад между Польшей и Германией.

"Нам это нужно, если Европа должна быть единой, если союз должен быть реальным, если добрососедство или дружба должны воплощаться в жизнь, нам наконец-то нужны дела, а не только красивые и общие слова", – пояснил он.

В частности, Навроцкий указал, что "нельзя оставаться равнодушным к тому, что… в Берлине до сих пор нет памятника, посвященного польским жертвам Второй мировой войны".

"Это не настоящий союз и не настоящая дружба, если мы не можем установить памятник польским жертвам Второй мировой войны в Берлине. Если польское меньшинство в Германии не имеет таких же прав, как немецкое меньшинство в Польше", – отметил он.

При этом президент вновь напомнил о польском требовании к Германии о выплате репараций.

"Их следует выплатить. Не только ради прошлого, ради исторической справедливости, но и ради будущего", – сказал он.

Эти средства, по мнению Навроцкого, позволили бы нам "не брать западные кредиты и получить то, что нам принадлежит".

"Чтобы дружба и союз стали реальностью. Отсюда, с Вестерплатте, я обращаюсь к канцлеру Германии, к немецкому народу. Давайте решим вопрос репараций и компенсаций с учетом исторической справедливости, но и с учетом будущего", – подчеркнул он.

Напомним, Польша во времена правления партии "Право и справедливость" требовала от Германии послевоенных репараций в размере более триллиона евро.

Берлин регулярно отклонял эти требования, ссылаясь на то, что в юридическом смысле вопрос уже урегулирован.

С сменой власти Варшава не отказалась от идеи о компенсациях. Премьер Дональд Туск призвал Берлин "поторопиться", чтобы еще живые пострадавшие успели увидеть этот жест справедливости.