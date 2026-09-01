Посол ЄС розповіла, що більше не спить в ліжку через атаки РФ на Київ

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова розповіла, що на тлі постійних російських атак на Київ вона більше не спить у ліжку.

Про це дипломатка написала у себе в Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначила Матернова, вона засинає на матраці у ванній, бо це найбезпечніше місце в її готельному номері.

"Минулої ночі, трохи після 2-ї години ночі, знову загуділи сирени, і я перейшла з ванної до бомбосховища. Потім Київ почав тремтіти. Росія розпочала черговий масштабний напад, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також велику кількість безпілотників з реактивними двигунами. По всьому місту лунали вибухи, – розповіла посол.

У цьому контексті Матернова зізналась, що відчуває втому і страх.

"Але я не скаржуся. Київ – це моя місія. І знаючи все, що я знаю сьогодні, я все одно не обрала б жодного іншого дипломатичного призначення. Я люблю це місто і захоплююся цією країною. Але інтенсивність цих атак стає нестерпною. Люди виснажені. Міста виснажені. Уся країна живе в постійному стресі", – підкреслила вона.

За словами Матернової, "Україні не потрібно нагадувати, що вона має бути стійкою".

"Українці доводять це щодня. Їм потрібно мати можливість спати", – резюмувала вона.

Нагадаємо, у Києві внаслідок нічної російської атаки 1 вересня загинули 8 людей, ще п'ятеро постраждали.

Вдень 1 вересня російські БпЛА знову атакували Київ: у Подільському районі внаслідок пожежі в багатоповерхівці ЖК "Місто квітів" постраждали троє людей, а у Святошинському дрон впав біля житлового будинку.