Посол ЕС рассказала, что больше не спит в постели из-за атак РФ на Киев

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова рассказала, что на фоне постоянных российских атак на Киев она больше не спит в постели.

Об этом дипломатка написала у себя в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Как отметила Матернова, она засыпает на матрасе в ванной, потому что это самое безопасное место в её гостиничном номере.

"Прошлой ночью, чуть позже 2 часов ночи, снова загудели сирены, и я перешла из ванной в бомбоубежище. Затем Киев начал дрожать. Россия начала очередное масштабное нападение, применив баллистические и крылатые ракеты, а также большое количество беспилотников с реактивными двигателями. По всему городу раздавались взрывы", – рассказала посол.

В этом контексте Матернова призналась, что испытывает усталость и страх.

"Но я не жалуюсь. Киев – это моя миссия. И зная все, что я знаю сегодня, я все равно не выбрала бы ни одного другого дипломатического назначения. Я люблю этот город и восхищаюсь этой страной. Но интенсивность этих атак становится невыносимой. Люди измотаны. Города измотаны. Вся страна живет в постоянном стрессе", – подчеркнула она.

По словам Матерновой, "Украине не нужно напоминать, что она должна быть стойкой".

"Украинцы доказывают это каждый день. Им нужно иметь возможность спать", – резюмировала она.

Напомним, в Киеве в результате ночной российской атаки 1 сентября погибли8 человек, ещё пятеро пострадали.

Днём 1 сентября российские БПЛА снова атаковали Киев: в Подольском районе в результате пожара в многоэтажке ЖК "Город цветов" пострадали трое человек, а в Святошинском дрон упал возле жилого дома.