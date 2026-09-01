Ірландія виділить 10 млн євро на модернізацію військових навчальних центрів в Україні

Ірландія виділить кошти на підтримку модернізації військових навчальних центрів в Україні.

Про це оголосила міністерка закордонних справ Ірландії Гелен МакЕнті, передає "Європейська правда".

За словами глави МЗС Ірландії, її країна виділить 10 млн євро на підтримку модернізації військових навчальних центрів в Україні, а також 2 млн євро для Супутникового центру ЄС (SatCen).

"Це конкретні заходи, які свідчать про постійну та непохитну підтримку України з боку Ірландії", – наголосила вона.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга, своєю чергою, подякував МакЕнті за це.

"10 млн євро, виділені на модернізацію наших військових навчальних центрів, сприяють зміцненню нашої стійкості та потенціалу. Ми глибоко цінуємо солідарність Ірландії та її незмінну відданість справі", – зазначив він.

Писали, що Німеччина додатково виділяє 50 млн євро на гуманітарну допомогу Україні та 10 млн євро до фонду CAP НАТО.

Також нещодавно міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже повідомила про те, що уряд її країни схвалив новий пакет енергетичної підтримки для однієї з українських областей.