Ирландия выделит 10 млн евро на модернизацию военных учебных центров в Украине

Ирландия выделит средства на поддержку модернизации военных учебных центров в Украине.

Об этом заявила министр иностранных дел Ирландии Хелен МакЭнти, передает "Европейская правда".

По словам главы МИД Ирландии, ее страна выделит 10 млн евро на поддержку модернизации военных учебных центров в Украине, а также 2 млн евро для Спутникового центра ЕС (SatCen).

"Это конкретные меры, которые свидетельствуют о постоянной и непоколебимой поддержке Украины со стороны Ирландии", – подчеркнула она.

Министр иностранных дел Андрей Сибига, в свою очередь, поблагодарил МакЭнти за это.

"10 млн евро, выделенные на модернизацию наших военных учебных центров, способствуют укреплению нашей устойчивости и потенциала. Мы глубоко ценим солидарность Ирландии и её неизменную приверженность делу", – отметил он.

Сообщалось, что Германия дополнительно выделяет 50 млн евро на гуманитарную помощь Украине и 10 млн евро в фонд CAP НАТО.

Также недавно министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила о том, что правительство её страны одобрило новый пакет энергетической поддержки для одной из украинских областей.