Італія закликає Зеленського залучити у переговори також Рим і Варшаву

Міністр закордонних справ Італії Антоні Таяні закликає президента України розширити коло країн, які з боку Європи залучені до мирних переговорів – долучивши, зокрема, Італію та Польщу.

Як повідмоляє "Європейська правда", його слова наводить ANSA.

Очільник МЗС Італії висловив думку, що офіційному Києву варто залучати до переговорів не лише "євротрійку".

"Європа може зробити дуже багато, але я вважаю, що Зеленському варто орієнтуватися не на окремі європейські держави, а усі країни ЄС. Не потрібно ініціатив малих груп", – сказав Таяні.

"Пропоную пораду як друг України: було б мудро залучити не лише Францію та Німеччину, а й також Італію та Польщу", – зазначив він.

Як відомо, радники з нацбезпеки лідерів так званої "євротрійки" – Франції, Британії та Німеччини – приїздили до Києва одночасно з делегацією американських перемовників та долучилися до однієї з сесій. У Кремлі висловили невдоволення їхнім залученням у перемовини.

Зеленський повідомив, що є домовленість провести найближчим часом нову зустріч у форматі Україна-США-Європа.

Детально про це – у статті Любов до "режиму" та завдання від Трампа: про що йшлося на мирних переговорах у Києві.