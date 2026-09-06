Зеленський: є домовленість про нову зустріч у форматі Україна-США-Європа

Після перемовин у Києві за участі української сторони, спецпосланців Трампа та радників з нацбезпеки країн "євротрійки" є домовленість у близькому майбутньому повторити зустріч у такому форматі.

Як повідомляє кореспондентка "ЄвроПравди", про це заявив президент України Володимир Зеленський після завершення зустрічей.

Зеленський розкрив, що радники з нацбезпеки лідерів Франції, Британії та Німеччині доєдналися до переговорів у Києві під час третього раунду.

"Ми домовились, що найближчим часом Україна, Європа і Америка зустрінуться. Не знаю, де буде зустріч – в Європі, в Сполучених Штатах Америки, а може знову – я так зрозумів, Стіву сподобався наш потяг – то може знову в Україні. Ну, ми відкриті в будь-якому випадку", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до Києва потягом 6 вересня та зустрілись з президентом України на Софіївській площі; паралельно прибули також радники з нацбезпеки лідерів Франції, Британії та Німеччини. Після екскурсії всередину собору вони вирушили на перемовини.

Зеленський розповів, що загалом 6 вересня відбулося три раунди перемовин і всі вони були "дуже предметними"; йшлося про можливі параметри завершення війни та підтримку для України у короткостроковій перспективі.

У підході до преси після першого раунду перемовин Кушнер заявив про рішучі наміри Трампа покласти край війні.

Напередодні, 5 вересня, спецпосланці були на переговорах у Москві. Помічник правителя РФ Юрій Ушаков заявив, що Путін заявив їм про впевненість у досягненні цілей війни; у Білому домі назвали переговори "змістовними" та анонсували оголошення наступних кроків найближчими тижнями.