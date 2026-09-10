Италия призывает Зеленского привлечь к переговорам также Рим и Варшаву

Министр иностранных дел Италии Антони Таяни призывает президента Украины расширить круг стран, вовлеченных со стороны Европы в мирные переговоры, включив, в частности, Италию и Польшу.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит ANSA.

Глава МИД Италии высказал мнение, что официальному Киеву следует привлечь к переговорам не только "евротройку".

"Европа может сделать очень многое, но я считаю, что Зеленскому стоит ориентироваться не на отдельные европейские государства, а на все страны ЕС. Не нужно инициатив небольших групп", – сказал Таяни.

"Предлагаю совет как друг Украины: было бы мудро привлечь не только Францию и Германию, но и Италию, и Польшу", – отметил он.

Как известно, советники по национальной безопасности лидеров так называемой "евротройки" – Франции, Великобритании и Германии – приезжали в Киев одновременно с делегацией американских переговорщиков и присоединились к одной из сессий. В Кремле выразили недовольство их привлечением к переговорам.

Зеленский сообщил, что достигнута договоренность провести в ближайшее время новую встречу в формате Украина-США-Европа.

Подробнее об этом – в статье Любовь к "режиму" и задание от Трампа: о чем шла речь на мирных переговорах в Киеве.