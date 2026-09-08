У Кремлі заявили, що участь радників з нацбезпеки країн "євротрійки" у перемовини довкола російсько-української війни може "ускладнити процес".

Як повідомляє "Интерфакс", пише "Європейська правда", про це заявив речник Кремля Дмитрій Пєсков.

На запитання про присутність на перемовинах у Києві радників з нацбезпеки лідерів Британії, Франції та Німеччини Пєсков сказав, що їхня участь може "ускладнити процес".

"Це може скоріше ускладнити переговорний процес. Тому що, на відміну від американців, європейці усе роблять так, щоб не дати цій війні завершитися", – заявив речник Кремля.

Він додав, що у разі "затягування" переговорного процесу становище України буде погіршуватись і вимоги РФ "ставатимуть все більш неприємними".

"Ми давно почали говорити, що кожен прожитий день погіршує становище київського режиму", – заявив Пєсков.

Одночасно очільник МЗС РФ Сергєй Лавров позитивно прокоментував перемовини зі спецпредставниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

"У адміністрації Трампа від початку було і бажання, і спроможність бачити першопричини конфлікту. І саме це дозволяє розраховувати, що розмови, перемовини, контакти з відповідними посланцями корисні для обох сторін", – сказав він.

Як відомо, минулими вихідними спецпосланці Трампа приїздили на перемовини спершу до Москви, потім до Києва. У Києві до перемовин долучилися радники з нацбезпеки лідерів Франції, Британії та Німеччини.

Детально про це – у статті Любов до "режиму" та завдання від Трампа: про що йшлося на мирних переговорах у Києві.

Нагадаємо, раніше єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс з іронією погодився із заявами очільника Кремля про те, що для завершення війни потрібно "усунути її першопричини".