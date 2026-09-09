У Кремлі кажуть, що Трамп сподівається на відновлення відносин між США і Росією

Президент США Дональд Трамп, у розмові з російським очільником Владіміром Путіним, нібито заявив про доцільність якнайшвидшого припинення "конфлікту" з Україною для повного відновлення відносин між США та Росією.

Про це йдеться у пресрелізі Кремля, пише "Європейська правда".

Особливо, як стверджують у Росії, на думку Трампа, це позитивно позначилося б на торгівельно-економічних зв’язках. Також, за словами президента США, на які посилаються у Кремлі, це принесе колосальні вигоди для обох держав.

Дональд Трамп нібито зацікавлений у тому, щоб прорив було досягнуто під час його президентства, заявили у правителя РФ.

Телефонна розмова Трампа і Путіна відбулася за результатами візиту американської делегації на чолі зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером до України та Росії, та, за ствердженням Кремля, тривала годину.

Раніше Трамп заявляв, що готовий зустрітися з Путіним знову, але лише тоді, коли Росія та Україна зможуть досягти укладення мирної угоди.

Більше про те, про що домовлялися представники США у Києві, читайте у статті: Любов до "режиму" та завдання від Трампа: про що йшлося на мирних переговорах у Києві.