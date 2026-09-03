Трамп висунув умову для зустрічі з Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що проведе саміт з правителем РФ Владіміром Путіним тоді, коли "ми будемо готові укласти мирну угоду".

Про це він сказав під час спілкування з пресою у Білому домі, повідомляє "Європейська правда".

Американського президента запитали, чи бачить він можливість проведення ще одного саміту з Путіним найближчим часом. На це Трамп відповів, що зробить це за умови досягнення мирної угоди між Росією та Україною.

"Ми це зробимо, якщо я цього захочу, але я хочу це зробити тоді, коли ми будемо готові укласти мирну угоду. Я хочу це зробити, знаєте, ми хочемо мати добрі відносини з Росією, Україною, з усіма. Це було б чудово для бізнесу. У Росії чудові землі, дуже цінні землі, там багато хороших речей відбувається", – сказав президент США.

Він висловив впевненість, що зустріч можна організувати "негайно", але прагне це зробити тоді, коли завершиться війна в Україні.

"Я хочу це зробити, коли ця війна закінчиться, і я думаю, що ми це зробимо", – додав Трамп.

Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент на зустрічі з російським колегою Антоном Сілуановим на полях зустрічі міністрів G20 передав йому заклик припиняти війну проти України.

31 серпня президент Володимир Зеленський після розмови із представниками американського президента Дональда Трампа заявив, що Стів Віткофф та Джаред Кушнер готуються до візиту в Україну.

Водночас 25 серпня стало відомо, що Москву відвідав директор ЦРУ Джон Реткліфф. Американський президент Дональд Трамп вважає, що з візиту Реткліффа до Москви "можливо, щось вийде".

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