Зеленський прибув до Канади з триденним візитом

Президент України Володимир Зеленський перебуває у Канаді з триденним візитом разом з першою леді Оленою Зеленською.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосили у пресслужбі уряду Канади.

Візит українського президента з першою леді триватиме 9-11 вересня та передбачає участь у подіях в трьох різних місцях – у Калгарі (провінція Альберта), у Торонто та Норд-Бей (провінція Онтаріо), у тому числі у засіданні канадського уряду.

"Президент Зеленський також звернеться до членів уряду на урядовому форумі з планування у місті Банфф (в Альберті. – Ред.). Програма візиту зосереджена на спільних пріоритетах Канади й України, зокрема поглибленні оборонної, економічної та енергетичної співпраці. Також буде йтися про "людську ціну" загарбницької війни РФ проти України", – зазначають в урядовому анонсі.

"Цей візит підкреслює триваючу лідерську роль Канади у підтримці України та відображає нашу непохитну готовність працювати над забезпеченням справедливого й сталого миру. Канада залишається рішучою у зобов’язанні надавати підтримку для оборони, відновлення та відбудови України", – додають у заяві.

Зеленський згодом окремо повідомив про прибуття. Він зазначив, що Канада була і залишається одним із найближчих партнерів України.

"Заплановані важливі зустрічі та домовленості, які визначатимуть нашу співпрацю і закріплять уже давно стратегічний рівень відносин на роки вперед. Зустрінуся з Премʼєр-міністром Марком Карні. Головна увага – підтримці України у захисті неба та підготовці до зими. Будемо говорити про те, як посилити нашу стійкість, підтримати людей і забезпечити Україні необхідні можливості для захисту", – розповів президент.

Прибули до Канади.



Канада була і залишається одним із наших найближчих партнерів. Ми цінуємо всю підтримку Канадського народу та рішення, які допомагають Україні вистояти й захищати наших людей.



Заплановані важливі зустрічі та домовленості, які визначатимуть нашу співпрацю і… pic.twitter.com/C7mZFttNpL – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 10, 2026

Олена Зеленська зустрінеться з меценатами, які допомагають Україні, та відвідає схожі на українські "Школи супергероїв" заклади у Канаді.

Як повідомляли, на шляху до Канади Зеленський зупинявся в Ісландії і зустрівся там з очільницею МЗС країни.

Перед тим Зеленський з першою леді були з дводенним візитом у Норвегії, основною його причиною був похорон короля Гаральда V. Паралельно український президент мав серію зустрічей, у тому числі – з керівниками оборонних компаній щодо антибалістичної програми "Фрея".