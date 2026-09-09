Зеленський і прем’єр Норвегії провели зустріч із виробниками зброї щодо "Фреї"

Президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре зустрілися з керівниками оборонних компаній країн-партнерів.

Про це він повідомив у соцмережах, передає "Європейська правда".

За словами Зеленського, головною темою була антибалістична програма "Фрея", "яка здатна забезпечити Європі інтегрований захист від повітряних загроз завдяки спільним зусиллям України, Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Норвегії, Іспанії, Швеції та Великої Британії".

"Спільно з керівництвом FirePoint, Kongsberg, Weibel, Saab, Diehl Defence, Hensoldt, Thales, Safran, Sener та Leonardo узгодили, що конкретно мають зробити лідери й урядовці на своєму рівні, а виробники та розробники – на своєму. Розраховуємо на перші практичні результати", – додав український президент.

Напередодні Зеленський нагадав, що зараз триває робота над антибалістичною програмою "Фрея", та висловив сподівання, що американці цю програму підтримують.

Раніше він висловив думку, що існує можливість проведення тристороннього раунду переговорів між США, Україною та Росією, хоча рішення щодо цього ще не ухвалене.

Детальніше про це читайте в статті "Європейської правди": Любов до "режиму" та завдання від Трампа: про що йшлося на мирних переговорах у Києві.