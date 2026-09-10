Зеленский прибыл в Канаду с трехдневным визитом

Президент Украины Владимир Зеленский находится в Канаде с трехдневным визитом вместе с первой леди Еленой Зеленской.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе правительства Канады.

Визит украинского президента с первой леди продлится с 9 по 11 сентября и предусматривает участие в мероприятиях в трех разных местах – в Калгари (провинция Альберта), в Торонто и Норд-Бей (провинция Онтарио), в том числе в заседании канадского правительства.

"Президент Зеленский также выступит перед членами правительства на правительственном форуме по планированию в городе Банф (в Альберте. – Ред.). Программа визита сосредоточена на общих приоритетах Канады и Украины, в частности на углублении сотрудничества в области обороны, экономики и энергетики. Также речь пойдет о "человеческой цене" агрессивной войны РФ против Украины", – отмечается в правительственном анонсе.

"Этот визит подчеркивает продолжающуюся лидирующую роль Канады в поддержке Украины и отражает нашу непоколебимую готовность работать над обеспечением справедливого и устойчивого мира. Канада по-прежнему твердо привержена обязательству оказывать поддержку в области обороны, восстановления и реконструкции Украины", – добавляют в заявлении.

Зеленский позже отдельно сообщил о своём прибытии. Он отметил, что Канада была и остаётся одним из ближайших партнёров Украины.

"Запланированы важные встречи и договоренности, которые определят наше сотрудничество и закрепят уже давно сложившийся стратегический уровень отношений на долгие годы. Я встречусь с премьер-министром Марком Карни. Основное внимание будет уделено поддержке Украины в защите неба и подготовке к зиме. Будем говорить о том, как укрепить нашу устойчивость, поддержать людей и обеспечить Украине необходимые возможности для защиты", – рассказал президент.

Прибули до Канади.



Канада була і залишається одним із наших найближчих партнерів. Ми цінуємо всю підтримку Канадського народу та рішення, які допомагають Україні вистояти й захищати наших людей.



Заплановані важливі зустрічі та домовленості, які визначатимуть нашу співпрацю і… pic.twitter.com/C7mZFttNpL – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 10, 2026

Елена Зеленская встретится с меценатами, помогающими Украине, и посетит учреждения в Канаде, похожие на украинские "Школы супергероев".

Как сообщалось, по пути в Канаду Зеленский остановился в Исландии и встретился там с главой МИД страны.

До этого Зеленский с первой леди находился с двухдневным визитом в Норвегии, основной причиной которого были похороны короля Харальда V. Параллельно украинский президент провел серию встреч, в том числе – с руководителями оборонных компаний по поводу антибаллистической программы "Фрейя".