Зеленський зустрівся з очільницею МЗС Ісландії на шляху до Канади

Президент України Володимир Зеленський дорогою з Норвегії до Канади зустрівся з міністеркою закордонних справ Ісландії Торгердур Катрін Гуннарсдоттір.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента, пише "Європейська правда".

Зустріч очільниці МЗС Ісландії та президента України відбулась в аеропорту Кефлавіка, коли український президент прямував з Норвегії до Канади.

Під час зустрічі Зеленський подякував Ісландії за всю підтримку та її активну участь у форматі Україна – країни Північної Європи та Балтії (NB8).

Як нагадують, за час початку повномасштабної війни Ісландія виділила 133 мільйони доларів на оборонну та гуманітарну допомогу Україні, а також понад 24 мільйони доларів на програму PURL.

"Президент поінформував про потреби України під час підготовки до зими, серед яких найбільшим пріоритетом залишається зміцнення української ППО… Говорили також загалом про безпеку у сфері енергетики й енергетичну співпрацю між Україною та Ісландією. Україна розраховує на подальші внески Ісландії до Фонду енергетичної підтримки", – зазначають у комюніке.

Вже надане Ісландією фінансування використовується для закупівлі когенераційної установки, силових трансформаторів та іншого енергетичного обладнання.

Крім того, говорили про співпрацю у технологічній сфері – Зеленський пропонував ділитися експертизою України там, де вона має значний досвід.

Нагадаємо, у вівторок-середу Зеленський з першою леді перебували у Норвегії. Основною причиною візиту став похорон короля Гаральда V, на який прибули багато іноземних гостей. Паралельно український президент мав серію зустрічей, у тому числі – з керівниками оборонних компаній щодо антибалістичної програми "Фрея".

Від норвезьких посадовців стало відомо про затримку літака Зеленського під час його вильоту до Норвегії – через дрони у повітряному просторі Молдови.