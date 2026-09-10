У Польщі кажуть, що через війну в Україні втратили майже пів трильйона злотих

Польське Головне статистичне управління оцінило збитки, яких зазнала Польща у зв’язку з війною в Україні, у понад 490 млрд злотих (близько 113,5 млрд євро).

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Rzeczpospolita.

Аналітики Головного статистичного управління підрахували, що найбільше від російського вторгнення втратив сектор домогосподарств. Їхні збитки становлять 292,1 млрд злотих (67 млрд євро). Натомість сектор підприємств втратив 126 млрд злотих (29 млрд євро), а урядово-самоврядний – 72 млрд злотих (16,5 млрд євро).

Розрахунки стосуються чотирьох років військових дій в Україні у 2022–2025 роках. Загалом це 490,1 млрд злотих. Ця сума становить приблизно 3,5 % сукупного ВВП Польщі за 2022–2025 роки.

Головне статистичне управління (GUS) врахувало, зокрема, питання, пов’язані з масштабами допомоги Україні та українцям, ситуацією на ринку праці, змінами в економіці та демографії. Аналіз також охоплював дослідження настроїв поляків та того, як наслідки військових дій і приплив біженців до Польщі вплинули на стан домогосподарств та підприємництво.

Як пояснив Марек Черпял-Волян, голова GUS, також було враховано втрату купівельної спроможності домогосподарств у зв’язку із уповільненням зростання заробітної плати після вторгнення у лютому 2022 року, альтернативні витрати, пов’язані з оборонним бюджетом, та падіння валової доданої вартості польської промисловості.

Говорячи про падіння валової доданої вартості польської промисловості, статистики наголосили на відчутному впливі російського нападу на Україну на польське будівництво. Падіння валової доданої вартості в цьому секторі економіки було оцінено у 120,9 млрд злотих.

Це наслідок відтоку з ринку, зокрема, робочої сили. Головне статистичне управління повідомило, що у 2023 році кількість українських чоловіків, зареєстрованих для тимчасового проживання в Польщі, знизилася на 12,7 %. Через початок війни також відбулося зростання цін на матеріали – подорожчали кольорові метали, щебінь, скло, цемент, асфальт, сталь та пластмаси.

Нагадаємо, прем'єр Польщі Дональд Туск нещодавно заявив про ознаки підготовки Росії до ескалації та припустив, що найближчі сім-вісім місяців можуть стати визначальними для безпеки України, Польщі, та всього регіону.

Президент Польщі Кароль Навроцький раніше заявив, що вважає за необхідне продовжувати підтримку Києва у боротьбі з російською агресією, тому що успіх України – у стратегічних інтересах Польщі.

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