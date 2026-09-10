В Польше говорят, что из-за войны в Украине потеряли почти полтриллиона злотых

Польское Главное статистическое управление оценило убытки, понесенные Польшей в связи с войной в Украине, в более чем 490 млрд злотых (около 113,5 млрд евро).

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Rzeczpospolita.

Аналитики Главного статистического управления подсчитали, что больше всего от российского вторжения потерял сектор домохозяйств. Их убытки составляют 292,1 млрд злотых (67 млрд евро). В свою очередь сектор предприятий потерял 126 млрд злотых (29 млрд евро), а государственный и самоуправляемый сектор – 72 млрд злотых (16,5 млрд евро).

Расчеты касаются четырёх лет военных действий в Украине в 2022–2025 годах. В целом это 490,1 млрд злотых. Эта сумма составляет примерно 3,5% совокупного ВВП Польши за 2022–2025 годы.

Главное статистическое управление (GUS) учло, в частности, вопросы, связанные с масштабами помощи Украине и украинцам, ситуацией на рынке труда, изменениями в экономике и демографии. Анализ также охватывал исследование настроений поляков и того, как последствия военных действий и приток беженцев в Польшу повлияли на положение домохозяйств и предпринимательство.

Как пояснил Марек Черпял-Волян, глава GUS, также были учтены потеря покупательной способности домохозяйств в связи с замедлением роста заработной платы после российского вторжения в феврале 2022 года, альтернативные расходы, связанные с оборонным бюджетом, и падение валовой добавленной стоимости польской промышленности.

Говоря о падении валовой добавленной стоимости польской промышленности, статистики подчеркнули ощутимое влияние российского вторжения в Украину на польское строительство. Падение валовой добавленной стоимости в этом секторе экономики было оценено в 120,9 млрд злотых.

Это следствие оттока с рынка, в частности, рабочей силы. Главное статистическое управление сообщило, что в 2023 году количество украинских мужчин, зарегистрированных для временного проживания в Польше, снизилось на 12,7%. Из-за начала войны также произошел рост цен на материалы – подорожали цветные металлы, щебень, стекло, цемент, асфальт, сталь и пластмассы.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск недавно заявил о признаках подготовки России к эскалации и предположил, что ближайшие семь-восемь месяцев могут стать определяющими для безопасности Украины, Польши и всего региона.

Президент Польши Кароль Навроцкий ранее заявил, что считает необходимым продолжать поддержку Киева в борьбе с российской агрессией, поскольку успех Украины – в стратегических интересах Польши.

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