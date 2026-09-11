ЄСПЛ визнав неприйнятною заяву проти України зі скаргами про обстріл ЗСУ

Європейський суд з прав людини визнав неприйнятною заяву мешканки Донецька проти України; вона скаржилась на обстріл ЗСУ, який зруйнував її квартиру.

Про це, як передає "Європейська правда" повідомила урядова уповноважена у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко на своїй сторінці у Facebook.

Заявниця, мешканка Донецька, стверджувала, що 9 серпня 2014 року артилерійський обстріл українських урядових сил зруйнував квартиру, якою вона володіла і в якій проживала. На підтвердження вона надала копії паспорта, свідоцтва про спадщину, свідоцтва про право власності, домової книги, довідки про пошкодження та фотографії.

Вона скаржилась, що нібито не могла реалізувати свої права, оскільки всі державні установи на сході, включно із судами, призупинили роботу й були переміщені на підконтрольну українському уряду територію;

Також заявниця скаржилась, що її начебто змусили змінити місце проживання через знищення майна. При цьому вона не вказала, куди саме переселилася, і не надала жодних доказів переселення. Крім того, інтереси заявниці представляв адвокат, що практикує у Москві.

ЄСПЛ відхилив усі скарги через невичерпання національних засобів юридичного захисту (стаття 35 §§ 1 і 4 Конвенції).

Суд підтвердив, що Україна створила правові рамки та спеціалізовані підрозділи, здатні розслідувати інциденти обстрілів, подібні до описаного у цій справі.

Крім того, на думку суду, переміщені суди – дієві й доступні. Заявниця не зробила жодної спроби звернутися до національних судів, попри те, що – і це було повелено документально – вона регулярно виїжджала з Донецька на підконтрольну уряду України територію.

Судді ЄСПЛ дійшли висновку, що стверджувана неефективність розслідування не може приписуватися державі, бо вона зумовлена насамперед власною бездіяльністю заявниці – відсутністю належної старанності у взаємодії з органами влади.

Раніше у Парламентській асамблеї Ради Європи запропонували шлях для того, щоб передати заморожені кошти РФ Україні на основі рішень Європейського суду з прав людини.

У липні ЄСПЛ визнав, що Росія порушила права власності та право на справедливий суд у справі щодо вилучення земельних ділянок у власників в окупованому Севастополі.