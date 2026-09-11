ЕСПЧ признал неприемлемым заявление против Украины с жалобами на обстрелы со стороны ВСУ

Европейский суд по правам человека признал неприемлемым заявление жительницы Донецка против Украины; она жаловалась на обстрелы со стороны ВСУ, в результате которых была разрушена её квартира.

Об этом, как передает "Европейская правда", сообщила правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ Маргарита Сокоренко на своей странице в Facebook.

Заявительница, жительница Донецка, утверждала, что 9 августа 2014 года артиллерийский обстрел украинских правительственных сил разрушил квартиру, которой она владела и в которой проживала. В подтверждение она предоставила копии паспорта, свидетельства о наследстве, свидетельства о праве собственности, домовой книги, справки о повреждениях и фотографии.

Она жаловалась, что якобы не могла реализовать свои права, поскольку все государственные учреждения на востоке, включая суды, приостановили работу и были перемещены на территорию, контролируемую украинским правительством;

Также заявительница жаловалась, что её якобы заставили сменить место жительства из-за уничтожения имущества. При этом она не указала, куда именно переселилась, и не предоставила никаких доказательств переселения. Кроме того, интересы заявительницы представлял адвокат, практикующий в Москве.

ЕСПЧ отклонил все жалобы в связи с неисчерпанием национальных средств правовой защиты (статья 35 §§ 1 и 4 Конвенции).

Суд подтвердил, что Украина создала правовые рамки и специализированные подразделения, способные расследовать инциденты обстрелов, подобные описанному в данном деле.

Кроме того, по мнению суда, выездные суды являются эффективными и доступными. Заявительница не предприняла ни одной попытки обратиться в национальные суды, несмотря на то, что – и это было документально подтверждено – она регулярно выезжала из Донецка на территорию, контролируемую правительством Украины.

Судьи ЕСПЧ пришли к выводу, что утверждаемая неэффективность расследования не может быть возложена на государство, поскольку она обусловлена прежде всего собственным бездействием заявительницы – отсутствием должной прилежности во взаимодействии с органами власти.

Ранее в Парламентской ассамблее Совета Европы предложили способ передачи замороженных средств РФ Украине на основании решений Европейского суда по правам человека.

В июле ЕСПЧ признал, что Россия нарушила права собственности и право на справедливое судебное разбирательство в деле об изъятии земельных участков у владельцев в оккупированном Севастополе.