Як проросійська Ле Пен йде до перемоги у Франції і чому французи її більше не бояться

Марін Ле Пен вступає в президентські перегони 2027 року в ситуації, яка раніше здавалася б нереальною.

Вона ще ніколи не була такою близькою до того, щоб стати наступною господаркою Єлисейського палацу.

Лідерка ультраправих більше не є просто кандидаткою від руху-аутсайдера, який намагається пробитися у французьку політику, а представляє найбільше консолідований електоральний блок.

Про те, що сприяло посиленню її позицій і що може завадити їй здобути довгоочікувану перемогу на президентських виборах у Франції, читайте в статті журналістки Шарлотт Гійу-Клер (Франція) Секрет живучості Ле Пен. Чому ультраправа кандидатка може очолити Францію після трьох поразок. Далі – стислий її виклад.

Політична проблема Франції полягає не у відсутності ресурсів чи потенціалу, а дедалі більше – у розриві між ресурсами, якими вона володіє, і тим, що, на думку громадян, вони отримують від держави.

Франція поєднує високі податки та масштабні державні витрати з відповідно високими очікуваннями людей.

Громадяни хочуть належної роботи лікарень і шкіл, надійного транспорту, пенсій, ефективної поліції та певного рівня рівності між різними територіями. Коли це все виглядає дедалі менш надійним, державний борг залишається високим, а кожен уряд має проблеми з ухваленням бюджету або збереженням парламентської більшості – незадоволення переростає у запитання: чи здатна держава й надалі виконувати те, що обіцяє?

Протягом значної частини свого лідерства Марін Ле Пен проводила те, що у Франції називають dédiabolisation – спробу позбутися стигми, успадкованої від її батька та старого "Національного фронту".

Партія Марін Ле Пен "Національне об'єднання" відстоює свої позиції щодо імміграції, громадянства та "національних переваг", які залишаються далеко за межами значної частини старого консенсусу влади.

Позиції Ле Пен сильні, але перемога не є гарантованою. Значна частина країни й досі не сприймає її. Судовий вирок може стати політично шкідливішим під час реальної виборчої кампанії.

У липні 2026 року Паризький апеляційний суд залишив у силі вирок у справі про нецільове використання коштів Європейського парламенту та засудив її до трьох років позбавлення волі: два роки умовно й один рік із відбуванням покарання під електронним контролем. А також присудив штраф у розмірі 100 тисяч євро.

Водночас апеляційний суд, у порівнянні з першою інстанцією, скоротив термін заборони обіймати виборні посади. Відтоді зникла перешкода, яка заважала брати участь у виборах у 2027 році. Ле Пен одразу підтвердила свою кандидатуру та подала апеляцію до Касаційного суду. Наразі вона має право балотуватися, хоча судовий процес ще не завершено.

Інший виклик для позицій Ле Пен створює її соратник Жордан Барделла.

Його стрімке піднесення на перший погляд здається таким, що підриває ідею про виняткову привабливість саме Ле Пен. Він молодший, не несе історичного багажу, пов'язаного з її прізвищем. І продемонстрував, що може зрівнюватися з нею або часом й обганяти в президентських опитуваннях.

Але поява Барделла може працювати й на користь кандидатки і партії. Він демонструє, що перемога "Нацоб'єднання" більше не означає передачу країни рухові, який повністю залежить від однієї людини.

Барделла нещодавно дистанціювався від окремих елементів програми Ле Пен щодо пенсій та запропонованої заборони ісламських хусток у громадських місцях. Це доводить, що тепер партія здатна розвивати різні політичні стилі в межах одного національного керівництва.

Ле Пен потрібно, щоб її політичний блок залишався більше згуртованим, ніж партії-суперники. Щоб вона впевнено вийшла до другого туру, а потім – щоб решта електорату не змогла достатньо ефективно скоординуватися для її зупинки.

Перевага Ле Пен полягає не в покращенні прийняття її Францією – а в тому, що старий механізм протидії їй послабшав. У 2027 році її опоненти можуть виявити, що самого страху перед "Національним об'єднанням" більше недостатньо для формування більшості.

Докладніше – в матеріалі Шарлотт Гійу-Клер (Франція) Секрет живучості Ле Пен. Чому ультраправа кандидатка може очолити Францію після трьох поразок.