Как пророссийская Ле Пен идет к победе во Франции и почему французы больше не боятся её

Марин Ле Пен вступает в президентскую гонку 2027 года в ситуации, которая раньше казалась бы нереальной.

Она ещё никогда не была так близка к тому, чтобы стать следующей хозяйкой Елисейского дворца.

Лидер ультраправых больше не является просто кандидатом от аутсайдерского движения, пытающегося пробиться во французскую политику, а представляет самый консолидированный электоральный блок.

О том, что способствовало укреплению её позиций и что может помешать ей одержать долгожданную победу на президентских выборах во Франции, читайте в статье журналистки Шарлотт Гийу-Клер (Франция) Секрет живучести Ле Пен. Почему лидерша ультраправых может возглавить Францию после поражений. Далее – краткое изложение статьи.

Политическая проблема Франции заключается не в отсутствии ресурсов или потенциала, а все больше – в разрыве между ресурсами, которыми она располагает, и тем, что, по мнению граждан, они получают от государства.

Франция сочетает высокие налоги и масштабные государственные расходы с соответственно высокими ожиданиями людей.

Граждане хотят, чтобы больницы и школы работали должным образом, чтобы был надёжный транспорт, пенсии, эффективная полиция и определённый уровень равенства между различными территориями. Когда всё это выглядит всё менее надежным, государственный долг остаётся высоким, а каждое правительство сталкивается с проблемами при принятии бюджета или сохранении парламентского большинства – недовольство перерастает в вопрос: способно ли государство и в дальнейшем выполнять то, что обещает?

На протяжении значительной части своего пребывания у власти Марин Ле Пен проводила то, что во Франции называют dédiabolisation – попытку избавиться от стигмы, унаследованной от её отца и старого "Национального фронта".

Партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" отстаивает свои позиции по вопросам иммиграции, гражданства и "национальных преимуществ", которые остаются далеко за пределами значительной части прежнего консенсуса властей.

Позиции Ле Пен сильны, но победа не гарантирована. Значительная часть страны до сих пор не принимает её. Судебный приговор может оказаться политически ещё более пагубным в ходе реальной избирательной кампании.

В июле 2026 года Парижский апелляционный суд оставил в силе приговор по делу о нецелевом использовании средств Европейского парламента и приговорил её к трём годам лишения свободы: два года условно и один год с отбыванием наказания под электронным контролем. А также присудил штраф в размере 100 тысяч евро.

В то же время апелляционный суд, по сравнению с судом первой инстанции, сократил срок запрета на занятие выборных должностей. С тех пор исчезло препятствие, мешавшее участвовать в выборах в 2027 году. Ле Пен сразу подтвердила свою кандидатуру и подала апелляцию в Кассационный суд. На данный момент она имеет право баллотироваться, хотя судебный процесс ещё не завершён.

Еще один вызов для позиций Ле Пен создает ее соратник Жордан Барделла.

Его стремительный взлет на первый взгляд кажется таким, что подрывает идею об исключительной привлекательности именно Ле Пен. Он моложе, не несет исторического багажа, связанного с ее фамилией. И он продемонстрировал, что может сравниваться с ней, а порой и опережать её в президентских опросах.

Но появление Барделла может сыграть и на руку кандидатке и партии. Он показывает, что победа "Национального объединения" больше не означает передачу страны движению, полностью зависящему от одного человека.

Барделла недавно дистанцировался от отдельных элементов программы Ле Пен, касающихся пенсий и предложенного запрета исламских платков в общественных местах. Это доказывает, что теперь партия способна развивать различные политические стили в рамках одного национального руководства.

Ле Пен необходимо, чтобы её политический блок оставался более сплочённым, чем партии-соперники. Чтобы она уверенно вышла во второй тур, а затем – чтобы остальная часть электората не смогла достаточно эффективно скоординироваться, чтобы её остановить.

Преимущество Ле Пен заключается не в том, что Франция стала лучше к ней относиться, а в том, что старый механизм противодействия ей ослаб. В 2027 году её оппоненты могут обнаружить, что одного страха перед "Национальным объединением" уже недостаточно для формирования большинства.

Подробнее – в материале Шарлотты Гийу-Клер (Франция) Секрет живучести Ле Пен. Почему лидерша ультраправых может возглавить Францию после поражений.