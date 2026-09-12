Лідер "АдН" у Саксонії-Ангальт спровокував критику натяком на застосування зброї для депортацій

Лідер німецької ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" у Саксонії-Ангальт, що стала переможцем місцевих виборів, опинився під шквалом критики після фрази, якою допустив видворення мігрантів із застосуванням зброї.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Днями у спілкуванні зі ЗМІ лідер "АдН" у Саксонії-Ангальт Ульріх Зігмунд сказав, що партія "не засуджує категорично виробництво зброї, тому що нам природньо будуть потрібні такі ресурси для майбутнього наступу з реміграцією і депортаціями".

Лідер фракції Лівих Сьорен Пелльманн провів паралелі між заявами Зігмунда і діями нацистів у 30-х роках. "Як нацисти тоді у минулому, ці вороги демократії прямо оголошують, що вони планують робити. Ніхто згодом не має казати, що "вони не знали", – відреагував він.

Лідер "Зелених" Фелікс Банашак назвав заяви Зігмунда тривожними і вказівкою на те, що "АдН" "готова переступати усі правові межі задля своїх цілей".

Критика пролунала і з лав лівопопулістського BSW, де досі допускали ситуативну співпрацю з ультраправими.

На уточнюючі запитання німецьких ЗМІ щодо цієї заяви Ульріх Зігмунд заявив, що говорив про зброю у ширшому значенні слова. "Це включає не лише зброю, але й обладнання, техніку, захисні технології та інші ресурси, від яких залежить Бундесвер, поліція та безпекові структури", – сказав політик.

Нагадаємо, на земельних виборах у Саксонії-Ангальт 6 вересня "Альтернатива для Німеччини" здобула історичну перемогу, проте без абсолютної більшості, на яку там сподівалися.

Більше у статті: Ультраправі йдуть до влади. Чому сенсаційна перемога "АдН" б’є по уряду всієї Німеччини.